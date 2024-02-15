Когда ждать больших игр от Sony, авторы недовольны трейлером Silent Hill 2, ремастеры Tomb Raider…

Глава Bloober Team объяснил причины появления плохого трейлера ремейка Silent Hill 2, когда ждать игры по большим франшизам от Sony, релиз переиздания Tomb Raider, ранний доступ к Deep Rock Galactic: Survivor, будущее Helldivers 2, издание The Cosmic Wheel Sisterhood с сюрпризом, дополнение для Microsoft Flight Simulator с «Дюной» .