Названа возможная причина смерти главы «Альфы»

В «Альфе» назвали оторвавшийся тромб возможной причиной смерти главы ассоциации Глава ассоциации ветеранов спецназа «Альфа» Александр Мирошниченко мог скончаться из-за оторвавшегося тромба, предположил глава подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.
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