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Сунак призвал страны-партнеры смелее конфисковывать замороженные активы России

Сунак призвал страны-партнеры смелее конфисковывать замороженные активы России

Руководитель правительства Соединенного Королевства Риши Сунак призвал партнеров Лондона смелее изымать активы Российской Федерации, замороженные на Западе после начала специальной военной операции (СВО) Москвы на Украине.

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Сергей Oблезов
Народ России призывает президента Путина рассмотреть вопрос по уничтожению Великобритании, за все беды которые они принесли миру!
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