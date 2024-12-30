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Военное обозрение

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Снаряды и броня Русско-японской войны. Уроки и выводы

Снаряды и броня Русско-японской войны. Уроки и выводы

Завершение цикла, посвящённого возможностям отечественных снарядов конца XIX-го – начала ХХ века .

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