Путин оценил работу и поприветствовал участников форума «Матерей России»

Президент России Владимир Путин обратился к участникам конференции всероссийского общественного движения «Матери России», поприветствовав их и отметив проделанную работу, об этом говорится на сайте Кремля.
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