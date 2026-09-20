Заявления президента России Владимира Путина на заседании Военно-промышленной комиссии, прошедшем в преддверии российского Дня оружейника, можно с уверенностью назвать реинкарнацией его знаменитой «Мюнхенской речи» 2007 года, но уже на принципиально ином уровне Изображение: © РИА Новости/сгенерировано ИИ На Мюнхенской конференции по международной безопасности центральным посылом Путина была мысль, что коллективный Запад целенаправленно расширяет свои военные силы и союзы в направлении России, нарушая все договоренности и полностью игнорируя интересы нашей страны.