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Планируя гадости против России, вкладывайтесь в стоматологию, это окупится

Планируя гадости против России, вкладывайтесь в стоматологию, это окупится

Заявления президента России Владимира Путина на заседании Военно-промышленной комиссии, прошедшем в преддверии российского Дня оружейника, можно с уверенностью назвать реинкарнацией его знаменитой «Мюнхенской речи» 2007 года, но уже на принципиально ином уровне Изображение: © РИА Новости/сгенерировано ИИ На Мюнхенской конференции по международной безопасности центральным посылом Путина была мысль, что коллективный Запад целенаправленно расширяет свои военные силы и союзы в направлении России, нарушая все договоренности и полностью игнорируя интересы нашей страны.

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