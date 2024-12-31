Антон Кравец: Никогда не бегали 1 января?

Никогда не бегали 1 января?Пробегите 2025 метров 1 января и получите уникальное настроение!Приглашаем жителей района присоединиться ко ВСЕКРЫМСКОМУ СПОРТМОБУ «БОДРОЕ УТРО» в рамках социально-культурного проекта «Живи трезво!Когда? 1 января 2025 года в 9-00Где? Стадион в п.