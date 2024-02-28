В ночь с 27 на 28 февраля в работах по уборке дорог были задействованы 64 единицы спецтехники

В ночь с 27 на 28 февраля в работах по уборке дорог были задействованы 64 единицы спецтехникиПо информации МКУ «Дорожное городское хозяйство» в ночь с 27 на 28 февраля в работах по уборке дорог города Иванова были задействованы 64 единицы спецтехники.