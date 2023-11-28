Гутерриш заявил о неспособности перемирия решить ближневосточную проблему

Гуманитарное перемирие в зоне израильско-палестинского конфликта не выход, а лишь шаг в правильном направлении, заявил во вторник, 28 ноября, генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш на совместной пресс-конференции с председателем Комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом.