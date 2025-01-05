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Умер прототип осла из «Шрека»

В США умер 30-летний ослик Перри, послуживший прототипом героя из серии мультфильмов «Шрек». Об этом сообщает организация Barron Park Donkey Project в соцсети Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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