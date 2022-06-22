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Аналитики предложили создать в России криптозолотой рубль

Аналитики предложили создать в России криптозолотой рубль

Известия/Александр_Казаков Аналитики Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ выступили с предложением на фоне введенных против Росси финансовых санкций создать в стране обеспеченный золотом стейблкоин под рабочим названием "золотой рубль".

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