Репетиции парада на центральной площади Уссурийска начнутся со следующей недели

Репетиции парада на центральной площади Уссурийска начнутся со следующей недели

В Уссурийске начинаются городские тренировки пеших парадных расчетов ВВО. 25 и 27 апреля на центральной площади пройдут первые репетиции, которые пройдут без привлечения механизированных колонн, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ВВО.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх