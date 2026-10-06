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Царьград

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Группировка НАТО встаёт у границ России и Белоруссии. Стубб прямо заявил – весь фокус на 2030 год: Новости Тревожные. Трамп подтвердил

Группировка НАТО встаёт у границ России и Белоруссии. Стубб прямо заявил – весь фокус на 2030 год: Новости Тревожные. Трамп подтвердил

Вслед за Литвой с официальным заявлением выступила и Варшава. Группировка стран НАТО нарастает у границ России, Белоруссии и Украины продолжает расти.

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