Для фигуранта дела о подрыве основателя "Арбата" просят 24 года лишения свободы

Гособвинение просит Второй Западный окружной военный суд приговорить к 24 годам лишения свободы Ваража Манукяна, обвиняемого в соучастии в совершении в Москве террористического акта, в котором не выжил глава батальона "Арбат" Армен Саркисян.
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