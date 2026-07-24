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Газета.ру

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Для фигуранта дела о подрыве основателя "Арбата" просят 24 года лишения свободы

Для фигуранта дела о подрыве основателя "Арбата" просят 24 года лишения свободы

Гособвинение просит Второй Западный окружной военный суд приговорить к 24 годам лишения свободы Ваража Манукяна, обвиняемого в соучастии в совершении в Москве террористического акта, в котором не выжил глава батальона "Арбат" Армен Саркисян.

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