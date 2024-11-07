Захарова в шутку поинтересовалась, обсуждал ли Зеленский с Маском полет на Марс

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в шутку поинтересовалась, обсуждал ли президент Украины Владимир Зеленский с гендиректором компании SpaceX Илоном Маском полет на Марс.
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