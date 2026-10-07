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"Прекрасный урок": Захарова разгромила фейк о драке русского и украинца в небе

"Прекрасный урок": Захарова разгромила фейк о драке русского и украинца в небе

Фейк о том, что на борту лайнера Flydubai недавно сцепились пилоты из России и Украины, стал наглядным примером опасности слепого доверия к медийным вбросам, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, передает радио Sputnik .

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