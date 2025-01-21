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Зеленский остался без кокса: Ахметов в ярости взорвал свою шахту под Покровском

Зеленский остался без кокса: Ахметов в ярости взорвал свою шахту под Покровском

NYT: украинцы подорвали последнюю в стране шахту коксующегося угля. Киевский режим остановил добычу коксующегося угля на шахте близ Покровска, которая обеспечивала сырьём сталелитейную промышленность страны, сообщило издание New York Times.

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