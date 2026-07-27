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ВСУ атаковали Ярославскую область

ВСУ атаковали Ярославскую область

Вооруженные силы Украины совершают атаку на Ярославскую область. В целях сохранения безопасности было решено перекрыть движение на выезде из областного центра в сторону Москвы, о чем рассказал глава региона Михаил Евраев в своем канале на платформе «Макс».

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