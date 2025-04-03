Мэр Братска поздравил заслуженного учителя Лидию Шмурьеву

В братской школе №12 торжественно отметили первый учебный день после каникул в 4 «Б» классе, поздравив учительницу начальных классов Лидию Иосифовну Шмурьеву с присвоением звания «Заслуженный учитель РФ».
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