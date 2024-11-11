Старые аккаунты нужно удалять – как мошенники используют их для займов, шантажа и других целей Евгения КомароваСтарые профили россиян в социальных сетях и мессенджерах стали целью киберпреступников, поскольку взлом таких аккаунтов является менее трудоемким процессом.
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