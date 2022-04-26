«Призываю и вас тоже», – после бегства из России Собчак попыталась оправдаться

Ксения Собчак упорно отрицает факты своей эмиграции и каждый раз напоминает о своём патриотизме. Однако «шила в мешке не утаишь».
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