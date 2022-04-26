TVcenter.ru

397 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • kirgetovamn Киргетова
    Маргарита! Спасибо !!!!!!!!!!!!«Женился на пожил...
  • Викто
    Да хватит о ней писать. Как говорится "умерла так умерла" много чести. Какая челпан такая и хаматова“Печально”, – ско...
  • Андрей Кирсанов
    Этот товарищ, презрел все моральные и физические человеческие  нормы ! Т.е. содомит рассылает пасхальные поздравления...“Посидите на сухо...

«Призываю и вас тоже», – после бегства из России Собчак попыталась оправдаться

«Призываю и вас тоже», – после бегства из России Собчак попыталась оправдаться

Ксения Собчак упорно отрицает факты своей эмиграции и каждый раз напоминает о своём патриотизме. Однако «шила в мешке не утаишь».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх