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«Сильная кровь» ни при чем: генетик объясняет, что определяет внешность ребенка

«Сильная кровь» ни при чем: генетик объясняет, что определяет внешность ребенка

Вы знаете, за какие именно особенности отвечает наша генетика? Например, что у ребенка генетически будет от папы и мамы, а что — от бабушки и дедушки? Вы задумывались, почему некоторые дети реально похожи не на родителей, а на дальних предков по материнской или отцовской линии? Правда ли, что если ребенок больше во внешности «забрал» от одного родителя — значит, у этого родителя «сильная кровь»? На эти вопросы дала ответы Елена Корчагина, ведущий врач — эксперт по генетике лаборатории «Гемотест».

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