«Сильная кровь» ни при чем: генетик объясняет, что определяет внешность ребенка

Вы знаете, за какие именно особенности отвечает наша генетика? Например, что у ребенка генетически будет от папы и мамы, а что — от бабушки и дедушки? Вы задумывались, почему некоторые дети реально похожи не на родителей, а на дальних предков по материнской или отцовской линии? Правда ли, что если ребенок больше во внешности «забрал» от одного родителя — значит, у этого родителя «сильная кровь»? На эти вопросы дала ответы Елена Корчагина, ведущий врач — эксперт по генетике лаборатории «Гемотест».