Почему Чубайсу и таким как он дали уехать из России - ответил генерал Куликов

Алексей Горшков А я так думаю - тут О-ОЧЕНЬ хитрый план наших спецслужб! Никто не сомневается, что Чубайс - носитель государственных тайн. Никто не сомневается и в том, что он, как Плохиш, эти тайны сливать будет. НО ГОСТАЙНЫ-ТО УСТАРЕВШИЕ !!! Короче - ОПЕРАЦИЯ ПО ДЕЗИНФОРМАЦИИ !!! Был в своё время такой Люшков - дальневосточный начальник НКВД, в 1938 году - непосредственно перед хасанскими событиями перебежавший к японцам. Принято считать его просто предателем, но у меня ДРУГОЕ МНЕНИЕ. Я по образованию историк, а всю жизнь проработал в милиции - И там, И там меня учили опираться не на разговоры, а на ФАКТЫ !!! А они таковы: Хасан - со скрипом, но ПОБЕДА; Халкин-Гол - блестящая ПОБЕДА; война с Японией 1945 года - ГРАНДИОЗНЕЙШАЯ ПОБЕДА !!! Плюс к этому планируемое Люшковым покушение на Сталина "почему-то" СОРВАЛОСЬ, а японцы ВСЮ Великую Отечественную войну ТАК И НЕ НАПАЛИ !!! Кстати - ЯПОНЦЫ ЖЕ ЛЮШКОВА И ПРИСТРЕЛИЛИ !!! Был ли Люшков просто предателем-неудачником, использовавшимся "втёмную", или этаким "Дальневосточным Штирлицем"- не знаю, но работой наших спецслужб ПРЯМО "ПАХНЕТ"!!! Не такой ли "Люшков" и Чубайс?

Игорь Максаков А зачем все обсуждают чубайса, поезд ужу ушёл, но его первый заместитель по разграблению России через Фонд имущества клишас сейчас в Думе и курирует Конституционный суд, а ещё ранее он и у Потанина в Норникеле был замом, да и в Швейцарии писали, что судился с кем-то за баснословные деньги. Сейчас наступил тот момент, когда нынешних депутатов распустить, и обозначить новые справедливые выборы. Чтобы никакая ЕР не рулила процессами в стране, а то так зарулят, что даже в тоннель не попадём.