Украинские генералы начнут саботировать решения Владимира Зеленского. Причиной этого могут стать ограничения по Starlink и проблемы с разведданными от США, сообщил член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров в эксклюзивном комментарии aif.
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Украинские генералы начнут саботировать решения, однако не заметно движения в эту сторону. Возможно, но ближе к концу года, показателен будет ноябрь!