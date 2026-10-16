Украинские генералы начнут саботировать решения Владимира Зеленского. Причиной этого могут стать ограничения по Starlink и проблемы с разведданными от США, сообщил член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров в эксклюзивном комментарии aif.