Собянин рассказал, какие социальные объекты открылись в Москве за 5 лет

За последние пять лет в столице обновили и построили 424 соцобъекта Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Телеграм-канале, что в течении последних 5 лет было создано и обновлено 424 объекта социальной инфраструктуры.
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