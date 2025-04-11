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Петербургский дневник

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Газификация России расширяется: еще три региона получат доступ к газу в 2026–2030 годах

Газификация России расширяется: еще три региона получат доступ к газу в 2026–2030 годах

«Газпром» начал разработку программ развития газоснабжения и газификации на новый пятилетний период (2026–2030 годы) В период с 2026 по 2030 год программа газификации регионов Российской Федерации будет расширена и охватит еще три субъекта: Красноярский край, Мурманскую область и Еврейский автономный округ.

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