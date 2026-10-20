Точка зрения Автор: В. Панченко В Москве разгорается скандал вокруг таксопарка, владелец которого пригрозил привлечь к работе бойцов MMA и пообещал столице «страшную беду».
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