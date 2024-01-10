В Алматы можно рисовать на заборах возле самого расписного дома в Казахстане

Как известно, художественное и эпистолярное творчество на заборах и ограждениях запрещено. Но есть в южной столице необычная площадка под открытым небом, где реализуют свои самые смелые задумки мастера уличной живописи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии