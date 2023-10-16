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В Новосибирской области произошел крупный пожар на промышленном складе в Оби

В Новосибирской области произошел крупный пожар на промышленном складе в Оби

В городе Обь Новосибирской области горел склад – площадь возгорания составила 440 квадратных метров.Как сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области, 16 октября на пульт дежурного поступило сообщение о том, что на улице Линейная в городе Обь горит склад.

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