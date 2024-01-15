Бесплатный проезд по платным дорогам для электрокаров могут продлить

1 марта минувшего года в России [запустили](https://motor.ru/news/ev-tall-road-01-03-2023.htm) эксперимент, который давал право водителям «батарейных» машин бесплатно ездить по платным участкам М-1, М-3, М-4, М-11, М-12 и ЦКАД.
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