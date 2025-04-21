Детские машинки: Минпромторг расширит программу льготных автокредитов

Минпромторг намерен расширить программу льготного автокредитования за счет семей с детьми. Сейчас субсидированную ссуду на приобретение отечественной машины могут получить только семьи с ребенком на Дальнем Востоке.
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