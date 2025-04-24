Медведев: Запад не остановится ни перед чем для сохранения гегемонии

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев в своей статье под названием «Утраченные иллюзии, или Как Международный уголовный суд стал юридическим ничтожеством», которая была опубликована в журнале «Правоведение» СПбГУ, заявил, что Запад не остановится ни перед чем для сохранения гегемонии.