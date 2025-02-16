Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 872 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Амара Карпова
    НАШ ГЕРОЙ❤️😎Выздоровливай богатырь😍👊🙏"Ты ещё живой?": ...
  • Амара Карпова
    Мразь🤮💩шлюха она и в Питере шлюха🤮Визажист из Росси...
  • Ильдус Мамлеев
    Что то Трамп слишком сильно стал зад России язычком вылизывать, опять сука готовит какую то пакость!Победители Гитлер...

За затопленный морг с ТГК-14 требуют 3,5 млн рублей

За затопленный морг с ТГК-14 требуют 3,5 млн рублей

Стало известно, что судмедэкспертиза Забайкалья через суд требует 3,5 млн рублей от ТГК-14 за затопление морга.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх