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Чайковская о ДТП в 1980-х: «Тихонов – юморной, хлебосольный. Надежный друг. Хотя однажды чуть не угробил нас»

– Ширвиндт в последние годы говорил: «Моя мечта – это тихая заводь, клев на карася, а рядом пусть стоит телевизор, где показывают женский биатлон».

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