Чем интересен бренд Angiopharm: патенты, производство и научный подход

Сегодня бьюти-индустрия все чаще говорит на языке биотехнологий: активы получают с помощью ферментации, формулы выстраивают вокруг барьерной функции кожи, а уход перестает быть просто набором любимых средств.
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