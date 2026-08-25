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РБК СТИЛЬ

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Чем интересен бренд Angiopharm: патенты, производство и научный подход

Чем интересен бренд Angiopharm: патенты, производство и научный подход

Сегодня бьюти-индустрия все чаще говорит на языке биотехнологий: активы получают с помощью ферментации, формулы выстраивают вокруг барьерной функции кожи, а уход перестает быть просто набором любимых средств.

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