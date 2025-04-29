Россияне перечислили цели для автопутешествий

Среди опрошенных россиян свыше трети (38%) планируют отправиться в автопутешествие летом 2025 года. Об этом говорится в результатах исследования аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), с которыми ознакомились «Известия» 29 апреля.