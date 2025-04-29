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Россияне перечислили цели для автопутешествий

Россияне перечислили цели для автопутешествий

Среди опрошенных россиян свыше трети (38%) планируют отправиться в автопутешествие летом 2025 года. Об этом говорится в результатах исследования аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), с которыми ознакомились «Известия» 29 апреля.

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