На СВО погиб молодой контрактник из Ярославля Алексей Николаенко

В зоне проведения спецоперации молодой контрактник из Ярославля Алексей Николаенко, пишет 76.RU. В региональном правительстве уточнили, что 37-летний ярославец проходил службу по контракту с августа этого года.
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