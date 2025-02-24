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Свежие комментарии

фиджитал-центра любителей видеоигр

фиджитал-центра любителей видеоигр

В Калужской области в рамках федерального проекта Бизнес-спринт (Я выбираю спорт) с использованием механизма государственно-частного партнерства реализуется концессионное соглашение в отношении создания и эксплуатации Фиджитал-центра в г.

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