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«Зениту» опять подарили пенальти судьи? Разбираем скандальный момент в матче с «Факелом»

«Зениту» опять подарили пенальти судьи? Разбираем скандальный момент в матче с «Факелом»

18-летний Кондаков снова в деле.В марте этого года санкт-петербургский «Зенит» встречался с махачкалинским «Динамо» в Кубке России и получил пенальти, который футбольная общественность и, что более важно, ЭСК РФС признали ошибочным.

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