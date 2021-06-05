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Кулеба пригрозил сделать «больно» Лукашенко в случае допроса Протасевича следователями ЛНР

Кулеба пригрозил сделать «больно» Лукашенко в случае допроса Протасевича следователями ЛНР

Дмитрий Кулеба, руководитель украинского МИД, пригрозил сделать «больно» Александру Лукашенко в случае допроса белорусского оппозиционного активиста Романа Протасевича следователями ЛНР.

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Странник
ох и дебилы они с зеленым

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