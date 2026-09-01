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"Так сказал Бог, он знает, как делать". Иноагент Моргенштерн дал интервью про принятие иудаизма, новое имя и поиск еврейской жены через сваху

"Так сказал Бог, он знает, как делать". Иноагент Моргенштерн дал интервью про принятие иудаизма, новое имя и поиск еврейской жены через сваху

28-летний иноагент Моргенштерн ранее был одним из самых известных и обеспеченных музыкантов в России, но в 2022 году он* уехал из России в ОАЭ, и теперь живет в Израиле.

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