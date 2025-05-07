Плохая погода бывает лишь у ленивых Представляем прогноз на 7 мая в Туле

Плохая погода бывает лишь у ленивых Представляем прогноз на 7 мая в ТулеСегодня, 7 мая, воздух наполнен прохладной свежестью, а температура в +13 °C словно приглашает прогуляться по улицам, укутанным в лёгкую дымку слабого дождя.