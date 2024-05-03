«Угроза жизни и психическому здоровью», — Заворотнюк дала интервью о том, почему сбежала от мужа

До спокойной и размеренной жизни с Петром Чернышевым, в которой присутствуют любовь и забота, Анастасии Заворотнюк пришлось пережить период непростых отношений с Дмитрием Стрюковым — отцом старших детей Насти.
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