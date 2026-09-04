Представитель ЕК Хилл: США не обращались с требованием вернуть деньги за Украину

Еврокомиссия пока что не получала от Соединенных Штатов обращений по поводу возврата денег, которые администрация Джо Байдена безвозмездно передала Украине.
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