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Флешка для iPhone с двумя разъёмами: Aigo PL10 вышла в версиях до 512 ГБ

Флешка для iPhone с двумя разъёмами: Aigo PL10 вышла в версиях до 512 ГБ

Китайская компания Aigo выпустила мобильный накопитель PL10, предназначенный для владельцев iPhone и iPad.

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