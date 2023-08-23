КИТАЙ ГНЁТСЯ ОТ УДАРОВ США: ТРИ ГЛАВНЫХ ПЛЮСА ДЛЯ РОССИИ

Пока доллар силён США будут совать свои щупальца везде. Они и так как огромный паук, оплёл своей паутиной всю Землю и дергает за нужные ниточки, а неугодных в кокон и высасывает все внутренности страны.

Александр Макеев

Чему так сильно противится владимир Путин, всё же необходимо осуществить: России развиться в Автаркию - самодостаточное государство, производящее с запасом все важнейшие продовольственные, и непродовольственные военные и гражданские товары и услуги на своей территории, полностью обеспечивая себя, и не зависящей критически от поставок из других стран в Россию и от экспорта в другие страны своего продукта. 👍