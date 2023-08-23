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КИТАЙ ГНЁТСЯ ОТ УДАРОВ США: ТРИ ГЛАВНЫХ ПЛЮСА ДЛЯ РОССИИ

КИТАЙ ГНЁТСЯ ОТ УДАРОВ США: ТРИ ГЛАВНЫХ ПЛЮСА ДЛЯ РОССИИ

США призвали союзников активно противостоять Китаю. При этом в Поднебесной уже почувствовали на себе давление Вашингтона, понеся большие убытки из-за козней американцев.

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Комментарии
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Галина Чужая
Пока доллар силён США будут совать свои щупальца везде. Они и так как огромный паук, оплёл  своей паутиной всю Землю и  дергает за нужные ниточки, а неугодных в кокон и высасывает все внутренности страны.
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59 мин.
МБ
Марина Биченова
Надо развивать свою промышленность и страну, чтобы опять не попасть под&quot; нежную&quot; лапу чужого государства.
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54 мин.
Александр Макеев
Чему так сильно противится владимир Путин, всё же необходимо осуществить: России развиться в Автаркию - самодостаточное государство, производящее с запасом все важнейшие продовольственные, и непродовольственные военные и гражданские товары и услуги на своей территории, полностью обеспечивая себя, и не зависящей критически от поставок из других стран в Россию и от экспорта в другие страны своего продукта. 👍
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17 мин.

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