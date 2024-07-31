Бакальчук подала в суд

Об этом бизнесвумен рассказала в посте в соцсети, сообщает корреспондент УтроNews.«Подтверждаю, что я официально подала исковое заявление в суд о расторжении брака с Владиславом», - кратко написала Татьяна Бакальчук.
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