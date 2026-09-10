АПК Кубани может работать по заказам Китая: губернатор предложил новый механизм

Одним из направлений сотрудничества названо взаимодействие в сфере сельского хозяйства. Отметив ограничения по логистике, которые оказывают влияние на сбыт продукции, Кондратьев подчеркнул интерес региона к расширением объемов экспорта продукции АПК в Китай, особенно это касается поставок зерна.