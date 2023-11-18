Байден: США помогают Украине, чтобы избежать вовлечения ВС США в конфликт

Соединенные Штаты оказывают финансовую и военную поддержку Украине для того, чтобы не допустить вовлечения американских военных в конфликт и его дальнейшего разрастания, заявил президент США Джо Байден в статье для газеты The Washington Post.
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