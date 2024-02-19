Обзор Wuthering Waves с идущего второго ЗБТ Пользователь нашего портала Ctr, получив...

Обзор Wuthering Waves с идущего второго ЗБТПользователь нашего портала Ctr, получивший доступ ко второму закрытому бета-тестированию ролевого боевика Wuthering Waves, поделился информацией о текущем состоянии игры и рассказал про основные аспекты и особенности новой работы авторов Punishing: Gray Raven.
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